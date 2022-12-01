أحمد بالهول: الوحدة والتلاحم

أبوظبي (وام)

قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، إن عيد الاتحاد الـ51 للدولة مناسبة وطنية غالية تعزز معاني الوحدة والتلاحم قيادة وشعباً تحت راية الاتحاد التي ترمز لكل القيم النبيلة والثوابت الوطنية الراسخة في وجدان شعب الإمارات، نستذكر من خلاله إنجازات الوطن ومكتسباته، ونواصل المضي قدماً في دفع مسيرة البناء والتنمية، لتعزيز ريادة الإمارات في العالم كأحد أفضل نماذج التطور الإنساني والعلمي والمعرفي والحضاري والاقتصادي.

وأكد معاليه أن مسيرة الاتحاد تمضي تحت ظل القيادة الرشيدة نحو مئوية المستقبل، مستشرفة مزيداً من النجاحات والإنجازات في شتى المجالات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، واضعة نصب أعينها رفاهية المواطن الإماراتي وأمنه وتقدمه، باعتباره أولوية قصوى لكل خطط التنمية المستدامة وبرامجها في حاضرها ومستقبلها. وأضاف معاليه «نحتفي بالذكرى الـ51 لتأسيس دولتنا الغالية، حيث توحدت الجهود لبناء دولة الريادة والعلم والمعارف المتقدمة والتسامح، بحكمة ورؤية الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذين اجتمعت إرادتهم على الاتحاد، وعملوا بإخلاص من أجل وطن موحد».