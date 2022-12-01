محمد القاسمي: اسم الإمارات يرفرف عالياً دوماً

الشارقة (الاتحاد)

قال الشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة: «نحتفل اليوم كباراً وصغاراً بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة لإحياء روح اتحاد الإمارات العربية في عام 1971، الذي يرمز للترابط بين الوطن والشعب في وحدة واحدة والذي أسفر عن منجزات وتاريخ وتراث الدولة بدءاً من المؤسسين وانتهاء برواد العصر الحديث وصانعي مستقبل دولتنا».

وأضاف: «ونجدد بهذه المناسبة العهد لقيادتنا الرشيدة الذي يعزى لها الفضل في ما تشهده البلاد من التطور العمراني والثقافي والبيئي، ونحن على ثقة بأن هذه النهضة ستتواصل، وأن اسم الإمارات سيرفرف عالياً دوماً، بفضل قيادة حكيمة وشعب محب.

فقد وضع مؤسسو الدولة، رحمهم الله، نصب أعينهم توفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تطوير التعليم والصحة والاقتصاد، وسار على دربهم شيوخ الدولة الحاليون، رعاهم الله، فنجحوا في تحفيز التميز والإبداع والمراكز الأولى، كما نجحت القيادة الرشيدة في تطوير الدولة لتصبح من أبرز المراكز التجارية في العالم، لتصبح الوجهة الأولى للراغبين في الاستثمار، والمقصد الأول للشباب الراغبين في العمل وتأسيس حياة كريمة، والأولى عالمياً في مجال التعايش السلمي بين الجنسيات».