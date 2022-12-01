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مطر الطاير: يوم الوحدة والعزة والفخر

مطر الطاير: يوم الوحدة والعزة والفخر
2 ديسمبر 2022 02:16

دبي (الاتحاد)

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رفع معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (طيب الله ثراهما)، فهو يوم الوحدة والعزة والانتماء للوطن والفخر بقيادة جعلت إسعاد شعبها وتحقيق جودة الحياة للسكان، على رأس أولوياتها. وقال: «تسير الإمارات نحو المستقبل والتقدم والازدهار، مستندة إلى إرث الماضي، ورؤية القيادة الرشيدة للحاضر والمستقبل، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة، التي ترتكز في الأساس إلى الاستثمار في تطوير قدرات أبناء الوطن، باعتبارهم العنصر الرئيس في النهضة التنموية، وكذلك تبني استراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، لاستدامة التنمية وتعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات». وأكد معاليه أن «الثاني من ديسمبر يومٌ راسخٌ في وجداننا، نستذكره جميعاً فخراً وعزة بالوطن وتقديراً لقيادته الرشيدة التي لا تدخر جهداً لرخاء العيش والسعادة لكل من يعيش على أرضه، وفي هذا اليوم نجدد فيه العهد للقيادة والوطن، بمواصلة العمل بعزم وإصرار لتحقيق المزيد من النجاحات لوطننا، ولبناء مستقبل أكثر إشراقاً لنا وللأجيال القادمة».

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