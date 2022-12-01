فارس محمد المزروعي: نُجدّد عهد الولاء

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي فارس محمد المزروعي المستشار بديوان الرئاسة: «احتفاءً بعيد الاتحاد الـ51 لدولتنا الغالية، نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مستذكرين بفخرٍ واعتزاز مسيرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والآباء بُناة الاتحاد، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمهم الله، الذين رسّخوا دعائم دولة قوية، آمنة ومتطورة عصرية.

وأضاف معاليه: «في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا، نُجدّد عهد الولاء، وميثاق الطاعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واثقينَ بحكمته وسداد رأيه، وفخورين بنهجه القويم الذي يستند إلى مخزونٍ وافرٍ من الخبرة والحنكة، ويعتمد على رؤية واضحةٍ لتطوير وتحديثِ الدولة، وبناء الإنسان الإماراتي المؤهّل، والحفاظ على الهوية، ودعم تنافسية الاقتصاد، وتعزيز حضور الإمارات في المشهد الدولي بوصفها قوةِ سلامٍ ومنارة تعايشٍ وتسامحٍ، وتحقيق ريادتها في مختلف مجالات التنمية».

وأكد معاليه، أن الاحتفال بعيد الاتحاد يُمثل مناسبةً لتثمين وتقديرِ جهود قيادتنا الرشيدة وأبناء دولتنا الحبيبة على ما حققته إماراتُ الخير من إنجازاتٍ على مدى العقود الخمسة الماضية، وما شرعتْ فيه من برامج ومشروعات كبرى لضمانِ ازدهارها وترسيخ مكانتها الرياديّة في الخمسين سنةً المقبلة، مُعتمدةً على سواعد أبنائها المُخلصين، ومُعوّلة على تكاتف مجتمعها وتنوعه وتضامنه.

نرجو من الله العليّ القدير أنْ يبارك في قادتنا، ويحفظ شعبنا، ويديم على وطننا نعم الخير والاستقرار والازدهار.