الجمعة 2 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

المجلس العالمي للتسامح: الإمارات عنوان التميز والإنجاز

المجلس العالمي للتسامح: الإمارات عنوان التميز والإنجاز
2 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
30 قارباً تبحر بـ«شراع 22» في شواطئ جميرا

قال معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، إن ما حققته دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسون، يعد نموذجاً عالمياً في النمو والتطور والازدهار في المجالات كافة، حتى باتت تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تتصدر مؤشرات التقدم والريادة حول العالم، وأصبحت رمزاً للتسامح، والرخاء، والسعادة، والعيش الكريم، كما باتت بقيادتها الحكيمة وشعبها الكبير عنواناً للتميز والإنجاز، مبهرةً بذلك العالم أجمع.
وهنأ معاليه - في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 - باسم كافة أعضاء المجلس العالمي للتسامح والسلام وشركائه من حول العالم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات.

أحمد الجروان
المجلس العالمي للتسامح
الإمارات
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
اليوم 18:36
أمطار خفيفة (أرشيفية)
الإمارات
فرصة سقوط أمطار خفيفة غداً
اليوم 18:16
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
الرياضي
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
اليوم 18:14
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
الرياضي
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
اليوم 18:09
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
عربي ودولي
روسيا تردّ على اقتراح بايدن إجراء محادثات مع بوتين
اليوم 18:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©