المجلس العالمي للتسامح: الإمارات عنوان التميز والإنجاز

أبوظبي (وام)

قال معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، إن ما حققته دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسون، يعد نموذجاً عالمياً في النمو والتطور والازدهار في المجالات كافة، حتى باتت تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تتصدر مؤشرات التقدم والريادة حول العالم، وأصبحت رمزاً للتسامح، والرخاء، والسعادة، والعيش الكريم، كما باتت بقيادتها الحكيمة وشعبها الكبير عنواناً للتميز والإنجاز، مبهرةً بذلك العالم أجمع.

وهنأ معاليه - في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 - باسم كافة أعضاء المجلس العالمي للتسامح والسلام وشركائه من حول العالم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات.