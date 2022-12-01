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طارق لوتاه: عيد الاتحاد يوم للاحتفاء بإنجازات وطننا الغالي

طارق لوتاه: عيد الاتحاد يوم للاحتفاء بإنجازات وطننا الغالي
2 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد)

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قال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الحادي والخمسين: «إن عيد الاتحاد مناسبة عظيمة لتجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة والاحتفاء بإنجازات وطننا الغالي خلال الخمسين عاماً الماضية من مسيرتنا التي بدأها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي استطاعت دولة الإمارات خلال هذه المسيرة تحقيق الرفاهية والازدهار ورغد العيش لأبناء شعبها المخلصين».
وأضاف: «كما لا يفوتنا أن نستذكر في هذه المناسبة عطاءات مسيرة التمكين التي أسس لها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، والتي أسهمت في توفير المقومات التي مكنت أبناء الوطن من تحقيق أفضل الإنجازات والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن».
وتابع: «كذلك علينا أن نستلهم في هذه المناسبة معاني التضحية والإخلاص والعطاء التي تحلى بها الآباء المؤسسون لتحقيق حلم الاتحاد بين شعوب الإمارات المتصالحة في دولة واحدة يسود بين شعبها القيم الأصيلة، والمبادئ الإنسانية النبيلة التي تتناقلها الأجيال جيلاً تلو الآخر، حتى أصبحت دولتنا مثالاً للتسامح والتعايش بما تضمه على أرضها من أفراد، ينحدرون من أعراق وثقافات متعددة، وينعمون بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة للدولة».

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