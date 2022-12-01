سامي بن عدي: الثاني من ديسمبر شاهد على العزيمة والإرادة

أبوظبي (الاتحاد)

صرح سامي بن عدي- الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي- أن احتفالنا بعيد الاتحاد الـ «51» يأتي امتداداً لمسيرة الإنجازات الفريدة والقفزات النوعية التي حققتها دولتنا الحبيبة خلال الخمسين عاماً الماضية في مختلف القطاعات وشتى المجالات؛ حتى تمكنت من تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الدول التي حققت تطوراً ونمواً خلال مسيرتها التنموية التي انطلقت منذ عام 1971م.

وقال: «علينا أن نفخر بهذا اليوم الذي شهد قيام وحدة إماراتنا، وبات عرساً وطنياً نحتفي به كل عام، وغدا شاهداً على العزيمة والإرادة التي يمتلكها أبناء الإمارات، وتمكنوا بفضلهما من تحقيق التقدم والتطور والرقي والازدهار الذي أراده الآباء المؤسسون لأبناء الوطن، وفي ظل قيادة رشيدة استطاعت بفكرها المستنير ورؤيتها الثاقبة من بناء هوية وطنية تجمع بين الطموح والتميز والسعي نحو الريادة، مع التسلح بالعلم والمعرفة، والتمسك بإرث حضارتنا العربية والإسلامية».

وبهذه المناسبة، تقدم سامي بن عدي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها.