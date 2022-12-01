مقصود كروز: اتحادٌ من أجل الإنسان

أبوظبي (وام)

أكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستأنف مسيرتها الحضارية، بخطوات واثقة نحو مئويتها المتوهجة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعد سطوع يوبيلها الذهبي بمنجزات الفخر والشموخ استكمالاً لمسيرة الآباء المؤسسين والتي قامت على الرؤية الإنسانية للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبما أرساه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من تمكين الإنسان والاستثمار في المستقبل وتوفير الحياة الكريمة لكل من يقيم على هذه الأرض الواعدة مواطنين ومقيمين وزائرين ليكون هذا الاتحاد في جوهره «اتحاداً من أجل الإنسان».

وأضاف مقصود كروز في كلمة له: «وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، يتشرفُ أعضاء مجلس الأمناء والأمين العام وطاقم العمل لدى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، ولشعب الإمارات مواطنين ومقيمين بمناسبة «عيد الاتحاد الـ51»، سائلين المولى عز وجل في هذا اليوم أن يبقى اتحادنا رمزاً لكرامة الإنسان والحصن الحقوقي الرشيد».