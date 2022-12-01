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محمد البادي: دولتنا تمضي في مطلع خمسينيتها الجديدة بخطى واثقة

محمد البادي: دولتنا تمضي في مطلع خمسينيتها الجديدة بخطى واثقة
2 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (وام)

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قال محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا: «إن ما نعيشه اليوم من فرحة عارمة ومكتسبات جليلة مع احتفالنا بعيدنا الوطني الحادي والخمسين، يقتضي وقفة إجلال وتقدير للجهود العظيمة والرؤية النيرة للباني المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم الاتحاد ووطد أركانه، ونسير على نهجه بكل ثبات وبخطى حثيثة لقيادتنا الحكيمة».
وأكد أن «دولتنا الحبيبة تمضي في مطلع خمسينيتها الجديدة بخطى واثقة في مراقي المجد والريادة والسيادة، بعد أن وطّدت مكانتها في مصاف الدول المتقدمة، متصدرة تقارير التنافسية ومؤشرات النمو والتطور والأمان والسعادة والريادة عالمياً في شتى المجالات، وعلا اسمها في المحافل الدولية، مدونة سجلاً حافلاً بالإنجازات في كل مناحي الحياة، يشهد لها العالم».ورفع البادي، بهذه المناسبة، أطيب التهاني والتبريكات إلى  القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات الكريم. ونوه بما حققته دولة الاتحاد خلال مسيرتها المظفرة من إنجازات تبعث فينا الفخر والاعتزاز.

محمد حمد البادي
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