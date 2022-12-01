محمد العلماء: نمضي بكل ثقة وعزم

دبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «إن الاحتفال بعيد الاتحاد هو احتفاء بما حققته دولة الإمارات من إنجازات خلال مسيرتها التنموية والحضارية شملت جميع مجالات الحياة، حيث نرى نتائج هذه الإنجازات اليوم من خلال المكانة رفيعة المستوى التي استطاعت الدولة أن تبلغها بين الأمم والشعوب، وكل ما تحقق على مدى العقود الخمسة الماضية كان الاتحاد الأساس الراسخ في إنجازها، وتسير الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نحو استشراف المستقبل وريادته بكل ثقة وعزم انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية (نحن الإمارات 2031) ومئوية الإمارات 2071».

وأضاف محمد العلماء، في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد لدولة الإمارات الذي يصادف الـ 2 ديسمبر من كل عام: «نحن في وزارة الصحة ووقاية المجتمع فخورون بمساهمتنا في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، من خلال دورنا في إرساء منظومة صحية تتميز بالاستباقية والمرونة والجاهزية العالية».