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علي الظاهري: عيد الاتحاد مناسبة يتجدد فيها عهد العطاء

علي الظاهري: عيد الاتحاد مناسبة يتجدد فيها عهد العطاء
2 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد المهندس علي الظاهري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالإنابة، أن الثاني من ديسمبر هو مناسبة وطنية خالدة في قلوب جميع المواطنين والمقيمين على أرض الوطن نحتفي فيها بالنموذج الريادي لنجاح مسيرة الاتحاد، في مشهد تتجسد فيه معاني وقيم الولاء والعرفان والعطاء للوطن حيث يقف أبناء الإمارات وقفة واحدة، لتجديد عهد الالتزام بمواصلة البذل في أداء دورهم بعزيمة لا تعرف المستحيل لاستكمال مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات لتبقى راية الإمارات ترفرف عالياً في جميع المحافل الدولية.
وقال: «في هذه المناسبة نستذكر الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع لبنة الاتحاد، التي نهضت بفضل الرؤية الحكيمة لحكام الإمارات وبسواعد أبناء وبنات الوطن، لنحتفي اليوم بعيد الاتحاد الـ 51، ونحن أكثر قوة وثقة متسلحين بالعلم والمعرفة والإرادة ومستندين على ركائز متينة وضعتها قيادتنا الرشيدة، لنسهم في ترسيخ المكانة الدولية الرائدة التي حققتها الدولة في مختلف القطاعات».

علي الظاهري
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