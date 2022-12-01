سالم النعيمي: انطلاقة جديدة نحو المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

رفع سالم النعيمي، العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51، وقال: «نُبارك لقيادتنا الرشيدة وأبناء دولتنا والمُقيمين على أرضها عيد الاتحاد الـ 51، فنحن نحتفل اليوم بالمحطة الأهم في مسيرة الدولة وتاريخها، والتي مهدت لقيام دولة عظيمة، متقدمة وناجحة وعصرية، دولة للمحبة ووطن للتسامح».

وأضاف: «وختاماً نجدد عهدنا للقيادة الرشيدة على مواصلة العمل بكل عزم وإخلاص لنؤسس لبداية جديدة لمسيرة خمسين عاماً أخرى، نصنع فيها المزيد من الإنجازات والنجاحات على كافة المستويات».