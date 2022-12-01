سالم بالهويمل: الإمارات عنوان الحضارة

أبوظبي (الاتحاد)

قال العقيد ركن م سالم بالهويمل العامري: إن عيد الاتحاد الـ 51 مناسبة غالية على قلوبنا وعلى قلب كل مقيم على أرض الإمارات، وذكرى عزيزة تمر علينا كل عام ونحن نرى الإمارات وقد أضحت عنواناً للحضارة والتقدم، للسعادة والإنسانية، للسلام والقيم النبيلة. واستذكر العامري، في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 بكل فخر، جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي عقد العزم على تأسيس دولة عصرية قدمت للعالم نموذجاً حضارياً وتنموياً متفرداً، ركيزته تمكين الإنسان الإماراتي حاضراً ومستقبلاً، فهو الثروة الحقيقية التي استثمرت وآمنت فيها قيادة الدولة.