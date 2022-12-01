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الإمارات

«خليفة الإنسانية»: عيد الاتحاد مناسبة تاريخية

محمد حاجي الخوري
2 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: إن الإمارات في عيدها الـ 51 على موعد مع تراكم الإنجازات في الميادين كافة لتعزز مرحلة التمكين، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي في ظل قيادته الحكيمة.
وقال محمد حاجي الخوري المدير العام للمؤسسة: نجدد العهد على أن نبقى مخلصين لهذه الأرض الطيبة التي تربينا على قيمها وأصالتها وسوف نستمر من خلال المجتمع الإماراتي الذي بات يشكل نموذجاً إنسانياً فريداً في وحدته وتعاون أبنائه ووقوفهم إلى جانب بعضهم وجانب المحتاجين والمتضررين في مختلف بلدان العالم، وقد تجلى ذلك في حب الخير لأنفسنا وللآخرين.

مؤسسة خليفة الإنسانية
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