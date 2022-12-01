عبدالله بن طوق: سلسلة جديدة من الإنجازات الريادية

أبوظبي (وام)

قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن عيد الاتحاد يشكل مناسبة وطنية غالية وعزيزة على قلب كل إماراتي وكل مقيم على أرض الإمارات، نحتفل فيها بالذكرى الحادية والخمسين لقيام اتحادنا، الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف معاليه: «تمضي الدولة قدماً إلى سلسلة جديدة من الإنجازات الريادية في شتى المجالات، وفق مستهدفات ومشاريع الخمسين عاماً المقبلة، وفي ضوء رؤية وطنية طموح وقيم حضارية راقية، لتكون الإمارات الوجهة الأولى المفضلة للعيش والعمل في المنطقة وعلى المستوى العالمي، ومن هذا المنطلق نجدد العهد على العمل والاجتهاد لاستكمال المسيرة التنموية لوطننا الغالي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات».