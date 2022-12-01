الجمعة 2 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله بن طوق: سلسلة جديدة من الإنجازات الريادية

عبدالله بن طوق: سلسلة جديدة من الإنجازات الريادية
2 ديسمبر 2022 02:19

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
30 قارباً تبحر بـ«شراع 22» في شواطئ جميرا

قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن عيد الاتحاد يشكل مناسبة وطنية غالية وعزيزة على قلب كل إماراتي وكل مقيم على أرض الإمارات، نحتفل فيها بالذكرى الحادية والخمسين لقيام اتحادنا، الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأضاف معاليه: «تمضي الدولة قدماً إلى سلسلة جديدة من الإنجازات الريادية في شتى المجالات، وفق مستهدفات ومشاريع الخمسين عاماً المقبلة، وفي ضوء رؤية وطنية طموح وقيم حضارية راقية، لتكون الإمارات الوجهة الأولى المفضلة للعيش والعمل في المنطقة وعلى المستوى العالمي، ومن هذا المنطلق نجدد العهد على العمل والاجتهاد لاستكمال المسيرة التنموية لوطننا الغالي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات».

عبدالله بن طوق
الإمارات
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
اليوم 18:36
أمطار خفيفة (أرشيفية)
الإمارات
فرصة سقوط أمطار خفيفة غداً
اليوم 18:16
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
الرياضي
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
اليوم 18:14
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
الرياضي
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
اليوم 18:09
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
عربي ودولي
روسيا تردّ على اقتراح بايدن إجراء محادثات مع بوتين
اليوم 18:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©