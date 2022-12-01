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الإمارات

ثاني الزيودي: طفرة اقتصادية

ثاني الزيودي: طفرة اقتصادية
2 ديسمبر 2022 02:19

أبوظبي (وام) 

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قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن عيد الاتحاد مناسبة غالية تحفزنا على بذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة التنمية الرائدة التي شهدتها الدولة على العقود الخمسة الماضية، كما نجدد من خلالها الوحدة والتلاحم تحت راية الوطن والولاء والطاعة للقيادة الرشيدة التي لم تدخر جهداً في توفير سبل العيش الكريم لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.
وأضاف معاليه «استطاعت دولة الإمارات تحقيق طفرة اقتصادية على جميع المستويات، وواصلت توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ما انعكس إيجابياً على تجارتنا الخارجية غير النفطية بما يترجم الرؤية الاستشرافية الثاقبة للقيادة الرشيدة، والعمل المتواصل لأبناء الإمارات من أجل ترسيخ الدور الريادي للدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، وتعزيز مكانتها في مصاف الدول المتقدمة».
وأكد أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل مسيرة النمو والازدهار بطموحات أكبر تتناسب مع حجم الإنجازات الضخمة التي تم تنفيذها على مدار العقود الخمسة السابقة والمستهدفات الطموحة التي تسعى إلى تحقيقها.

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