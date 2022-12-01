سهيل المزروعي: نجدد البيعة نحو المستقبل

أم القيوين (الاتحاد)

قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الثاني من ديسمبر مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، ففيه نحتفل بعقود مضت من الإنجاز ومسيرة حافلة من العمل الوطني المخلص لرفعة الوطن الغالي، وإننا نجدد البيعة في هذا اليوم على المسير نحو مستقبل مشرق لأبناء الإمارات عنوانه النماء والازدهار والتنمية المستدامة، ونستشرف من خلاله مزيداً من النجاحات والإنجازات.

وأوضح معاليه أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، واصلت مسيرة البناء والتطوير والازدهار والرخاء لتتصدر العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، وتتبوأ مكانها اللائق بين الأمم المتطورة.

وأكد معاليه أن الثاني من ديسمبر يوم راسخ في ذاكرة الوطن، نستذكر فيه اتحاد دولة فتية، استطاعت خلال فترة زمنية وجيزة، لا تتعدى نصف قرن من الزمن، تحقيق الريادة العالمية والمزيد من الإنجازات والتفوق والتميز، ليصبح اسمها يتردد في المحافل الدولية كافة عبر دورها الفاعل وإسهاماتها الإنسانية والحضارية وإنجازاتها الطموحة في شتى المجالات، لا سيما قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل والعمل المناخي، لتواصل بذلك مسيرة الآباء المؤسسين، ولتمضي قدماً نحو المستقبل المشرق في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن الاحتفال هذا العام يحمل في ثناياه الكثير من الازدهار والتطور والرفعة.

ورفع معالي سهيل بن محمد المزروعي، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات، والمقيمين على أرضها الطيبة، سائلاً الله عز وجل أن يعيده والإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، تنعم بالخير والتقدم والازدهار.