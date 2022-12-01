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مريم السويدي: الإمارات أنموذج للعيش والرفاه

مريم السويدي: الإمارات أنموذج للعيش والرفاه
2 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد) 

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قالت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، بمناسبة عيد الاتحاد الـ51: «حققت دولة الإمارات إنجازات استثنائية منذ لحظة إعلان قيامها على مختلف الصُعد، حتى صارت دولة عصرية مؤثرة على جميع المستويات يشار لها بالبنان في تجربتها الاتحادية الرائدة وإنجازاتها غير المسبوقة، تتبوأ مكانة فريدة في صدارة الأمم.. ويلمس القاصي والداني التطور الهائل الذي شهدته دولة الإمارات خلال الفترة التي مضت من عمر الاتحاد، والإنجازات المرموقة التي حققتها الدولة في جميع المحافل الدولية وتقارير التنافسية والمؤشرات العالمية».
وأضافت: «اليوم أضحت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في توفير العيش الكريم والرفاه لأبنائها من المواطنين والمقيمين كافة، وبيئة مثالية للتعايش والعمل والتسامح الإنساني والانفتاح على العالم، يعيش على أرضها نحو 200 جنسية، تمتلك جواز سفر هو الأقوى على مستوى العالم، صاحبة تجربة رائدة في التوازن بين الجنسين، ملهمة للشباب في أرجاء العالم».
واستكملت: «من واجبنا جميعاً في هيئة الأوراق المالية والسلع المحافظة على هذا الوطن ليستكمل مسيرته المشرقة، وأن نجدد العهد على أن نكون خير جنود له من خلال حرص كل منا على التسلح بالعلم والمعرفة، وتنمية العقول وتطوير المهارات لمواصلة مسيرة تطوير هيئة أسواق الأوراق المالية بالدولة والارتقاء بأدائها والوصول بها إلى مصاف الأسواق العالمية لخدمة الاقتصاد الوطني».

مريم السويدي
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