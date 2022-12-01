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عويضة المرر: الإمارات أصبحت نموذجاً في الازدهار والتطور

عويضة المرر: الإمارات أصبحت نموذجاً في الازدهار والتطور
2 ديسمبر 2022 02:17

أبوظبي (وام) 

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أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن عيد الاتحاد الـ 51 مناسبة وطنية عزيزة نعبر من خلالها عن ولائنا وانتمائنا لوطننا الغالي وقيادته الرشيدة، وننظر بكل بفخر واعتزاز إلى المسيرة التاريخية والاستثنائية التي قادتها دولتنا على مدار 51 عاماً من الإنجازات والتقدم والازدهار.
وقال معاليه «نحتفل في هذا اليوم ونتذكر فيه القادة المؤسسين الذين حرصوا على تأسيس وتقوية دعائم الاتحاد، وواجهوا بعزيمة الرجال مختلف التحديات، وآمنوا بقدرة مواطنيهم على خوض غمار التحدي، فنجحوا في بناء دولة قوية وعصرية أصبحت نموذجاً فريداً يحتذى به في الازدهار والتطور».
وتوجه معاليه بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم والمقيمين على أرضها الطيبة.

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