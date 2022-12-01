محمد السويدي: تعزيز القدرة التنافسية

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن الثاني من ديسمبر يشكل نقطة تحول تاريخية في مسيرة دولة الإمارات الإمارات العربية المتحدة عندما أعلن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسون قيام دولة الاتحاد لتكون بداية لانطلاق نهضة وطنية شاملة، وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة حققت دولة الإمارات إنجازات استثنائية شملت مختلف المجالات». وأضاف: «خلال 51 عاماً من التنمية والبناء، واصل صندوق أبوظبي للتنمية دوره المحوري في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً وعالمياً، وسنضاعف الجهود من أجل الحفاظ على صدارة دولة الإمارات، وتعزيز قدرتها التنافسية، لتظل نموذجاً عالمياً رائداً تحتذي به الأمم في التنمية والتقدم».