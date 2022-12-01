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عبدالله المزروعي: الإمارات وجهة عالمية للتجارة

عبدالله المزروعي: الإمارات وجهة عالمية للتجارة
2 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكد عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أن عيد الاتحاد هو بمثابة عام جديد يُضاف إلى تاريخ وطننا المجيد، وصفحة مضيئة تُضاف إلى مسيرة طموح حولت الصحارى إلى ميادين لنهضة تنموية شاملة، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأضاف: «في هذه المناسبة، نجدد عهد الولاء للوطن ونحن نشهد مسيرة التطور والنمو في القطاعات كافة حتى باتت دولة الإمارات وجهة عالمية للتجارة والصناعة والاستثمار محققةً نمواً اقتصادياً مستداماً من خلال استراتيجية وطنية طموحة تترجم الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي وفرت مقومات العيش الكريم كافة للمواطنين والمقيمين على أرضها».

عبدالله المزروعي
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