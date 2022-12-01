محمد الزرعوني: رؤية تستشرف المستقبل

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، أن الاحتفال بعيد الاتحاد لدولة الإمارات هو مناسبة نعبر فيها عن فخرنا واعتزازنا بالإنجازات التي تحققت طوال سنين من الجهد والمثابرة، عنوانها النجاح وقوامها الطموح والإصرار، بفضل قواعد راسخة أرستها قيادتنا الرشيدة لتصبح دولتنا نموذجاً عالمياً رائداً تقتدي به الدول كافة، وتستلهم منه الدروس والعبر لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأضاف:«وفي هذه المناسبة، نؤكد التزامنا بأن نبقى على قدر الثقة والمسؤولية، وأن نبذل جهداً مضاعفاً استعداداً لخمسين عاماً قادمة من الريادة والتميز والازدهار، مسترشدين برؤية طموح تستشرف المستقبل وترسخ ثقافة التميز لمتابعة مسيرة الدولة».