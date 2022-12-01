محمد المهيري: مسيرة تاريخية استثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «يُشكل عيد الاتحاد مناسبة مهمة نتذكر فيها نعم الله علينا، ونحن نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، ويقدم تجربة تنموية فريدة تستند إلى قيم إنسانية وحضارية غرست روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين جميعاً». وأضاف: «نحتفي اليوم بمسيرة تاريخية استثنائية تجسد أسمى معاني التلاحم قيادةً وشعباً، في ظل رخاءٍ واستقرار ينعم فيه كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة. وبعد 51 عاماً من الجهود واستشراف المستقبل، لا تزال دولة الإمارات في ظل اتحاد متين حصين تمضي بخطى ثابتة إلى الأمام لتتبوأ الصدارة في مؤشرات التنافسية العالمية وفقاً لاستراتيجية ذات رؤى ثاقبة».