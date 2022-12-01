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خلفان بلهول: الشراكة الفاعلة

خلفان بلهول: الشراكة الفاعلة
2 ديسمبر 2022 02:16

دبي (الاتحاد) 

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قال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «نرفع أسمى التهاني والتبريكات لقيادة الإمارات وشعبها وكل من يعيش على أرضها المباركة بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين الذي نحتفي فيه بتأسيس دولتنا بفضل رؤية الآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم، الذين أثبتوا أن الاتحاد قوة وتقدم وبناء مشترك للمستقبل على أسس البيت المتوحد، ووحدة المسار والهدف والمصير والحلم».
وأضاف: «يشاركنا العالم في الثاني من ديسمبر احتفالاتنا بهذه الذكرى الغالية والتي أصحبت يوماً عالمياً للمستقبل يتوحد فيه جميع البشر تأكيداً على أهمية مواصلة العمل لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وإيماناً بضرورة الشراكة الفاعلة لتصميم عالم يكون فيه الإنسان هو الركيزة الأولى والأهم دائماً».

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