محمد الحسيني: فصل جديد من النجاح

دبي (الاتحاد)

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو كتابة فصل جديد من فصول نجاحها، وماضية بثقة وعزم لاستكمال المسيرة والانطلاق لتحقيق رؤيتها الجديدة «نحن الإمارات 2031».

وقال معاليه: «نحتفل اليوم بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة التي وضع الآباء المؤسسون، رحمهم الله، أسسها وغرسوا فينا روح الجماعة والعزيمة والإصرار والرغبة الدائمة بالتطور والتعلم. ونحن نعيش اليوم مرحلة جديدة نخطو من خلالها بثقة نحو مئوية الإمارات، متسلحين بالعمل الدؤوب والمتواصل بسواعد أبناء الوطن وتحت قيادتنا الحكيمة، لنعمل سوياً على تحقيق طموحات ومستهدفات جديدة تلبي رؤى حكومتنا الاستشرافية».

وتقدم معاليه بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.