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محمد المبارك: التنوع والابتكار

محمد المبارك: التنوع والابتكار
2 ديسمبر 2022 02:19

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن دولة الإمارات قدمت على مدى 51 عاماً منذ قيام الاتحاد نموذجاً ريادياً متميزاً في جميع المجالات التنموية، يعكس إرثاً عريقاً بفضل الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين التي أوصلتنا بالإخلاص والتصميم والعزيمة إلى قمم المجد والعلياء، وها نحن اليوم ننعم بالرفاه والنماء والازدهار تحت ظل قيادتنا المُلهمة الرشيدة بفضل جهودها الدؤوبة في التنمية وفي مقدمها التنمية الثقافية والسياحية واحتضان الإبداع في سبيل بناء اقتصاد معرفي قائم على التنوع والابتكار.
وأضاف: «ونحن نحتفي بهذه المناسبة الغالية، نؤكد فخرنا بتراثنا العريق وموروثنا وقيمنا المتجذرة وهويتنا الوطنية التي استطاعت أن تجتاز حدود الجغرافيا وصولاً إلى العالم أجمع، مُعاهدين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمواصلة مسيرة الريادة، متمسكين بلواء الأصالة والحداثة والتطوير جنباً إلى جنب، ملتزمين تحقيق رؤيتنا في الدائرة بالحفاظ على تراثنا وتعزيز ما تم تحقيقه في الماضي من إنجازات ومكتسبات، وصولاً إلى التميز والنهضة المستدامة في كل الميادين».

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