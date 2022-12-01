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خالد البستاني: بناء أُسس النهضة

خالد البستاني: بناء أُسس النهضة
2 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكد خالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، أن عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات يُشكل مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، نستذكر من خلالها ذكرى العزة والفخر باتحاد إماراتنا، ومسيرة إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين، رحمهم الله، وما قدموه من أجل توحيد الكلمة والصف، وبناء أُسس هذه النهضة الشاملة التي ننعم بها جميعاً اليوم، فنجحوا بصدق النية والإخلاص في غرس روح الانتماء والتكاتف بنفوس أبناء شعبنا، لنصبح بالعمل المتواصل والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة من أسعد شعوب الأرض في وطن يُعد مثالاً يحتذى به في التطور والتقدم والازدهار بالمجالات كافة.
 وأضاف: «اليوم، تمضي دولتنا قدماً في مرحلة جديدة من النهضة الشاملة بإطلاق (نحن الإمارات 2031) التي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً القادمة».

خالد البستاني
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