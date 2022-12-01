سعيد الطاير: التميز والازدهار

دبي (الاتحاد)

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات:

«نستشعر في هذا اليوم عظمة اتحادنا الشامخ الذي أرسى قواعده الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، وتواصل قيادتنا الرشيدة مسيرة البناء والتنمية حتى أصبح اسم دولة الإمارات مرادفاً للتميز والازدهار واستشراف وصناعة المستقبل، وأصبحت تجربة الدولة ملهمة لدول وشعوب المنطقة والعالم، وإنجازاتها مصدر فخر لكل مواطن ومقيم».

وأضاف: «في هيئة كهرباء ومياه دبي، نفتخر بأننا جزء من الإنجازات التي تعزز المكانة العالمية لدولة الإمارات عبر العديد من المشاريع العملاقة والمبادرات المبتكرة التي تسهم بدور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال والسياحة والاقتصاد الأخضر».