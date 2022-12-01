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سعود الحوسني: تمكين اقتصاد متنوّع

سعود الحوسني: تمكين اقتصاد متنوّع
2 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد) 

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قال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، نرفع إلى قيادتنا الرشيدة ممثلةً بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسمى آيات التهنئة، لما تحقّق من إنجازات على مدار العام الماضي، ونستذكر معهم جهود الآباء المؤسّسين في سبيل قيام الاتحاد، ونحتفل معاً بما أنجزته إمارة أبوظبي حتى الآن من تطوير ملحوظ في منظومتها الثقافية والسياحية، وإطلاق للمبادرات التي تحفّز على الابتكار والإبداع، لمواكبة مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، بالاستفادة من المقوّمات التي تمتلكها الإمارة بوصفها وجهة عالمية ومركزاً ثقافياً مزدهراً». 
وأضاف: «تفخر الدائرة بدورها في تمكين اقتصاد متنوّع يعتمد على الصناعات الثقافية والإبداعية في دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إنشاء المؤسسات وبناء الصروح الثقافية الجديدة، وإقامة الفعاليات الكبرى مثل القمّة الثقافية، واستقطاب المواهب والشركات الإبداعية».

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