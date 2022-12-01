فهد الحساوي: دولتنا منارة للعالم

دبي (الاتحاد)

شاركت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، سكان الإمارات احتفالاتهم بعيد الاتحاد الحادي والخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر إطلاق حملة بعنوان #الاتحاد_بعيون_إماراتية.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يمثل عيد الاتحاد مناسبة غالية على قلوبنا نستذكر فيها القيم الخالدة والنبيلة التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون وسارت على نهجها قيادتنا الرشيدة، وكان لها بالغ الأثر في تبوء دولة الإمارات، اليوم، مكانة رفيعة على مستوى العالم. وتحرك فينا هذه المناسبة مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى هذا الوطن المعطاء الذي غدا منارة للعالم أجمع بفضل رؤاه الملهمة ونسيجه المجتمعي المميز، فقد باتت دولة الإمارات اليوم مثالاً يحتذى به في التعايش والتسامح والوحدة والاحترام المتبادل بين مختلف الشعوب والثقافات التي تعيش بسلام وأمان على أرضها».