محمد الرمحي: إنجازات مهمة

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات: «يرمز هذا اليوم إلى وحدة دولة الإمارات، ويعتبر ذكرى مضيئة في تاريخ الوطن، ففي الثاني من ديسمبر عام 1971، أُعلن عن تأسيس دولة الاتحاد التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، وعلى امتداد مسيرة الاتحاد نجحت دولتنا في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والنوعية على مختلف الأصعدة.

ولعل قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة الذي تنشط به (مصدر) كان واحداً من المجالات البارزة التي شهدت تطوراً متسارعاً، سواء من حيث حجم المشاريع المنفّذة أو الدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم التنمية المستدامة في العديد من دول العالم».