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حمد المنصوري: رحلة نحو المستقبل

حمد المنصوري: رحلة نحو المستقبل
2 ديسمبر 2022 02:16

دبي (الاتحاد) 

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قال حمد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: «كانت مسيرتنا الوطنية على الدوام رحلة صاعدة نحو المستقبل».
وأضاف: «الثاني من ديسمبر بالنسبة لنا يوم للفرح، وهو في الوقت نفسه يوم لتجديد العهد، فالإنجازات الكبرى تستحق منا أن نحتفل وأن نعبّر عن انتمائنا وسعادتنا بالانتماء لوطن السعادة. لكن احتفالنا الحقيقي يتجلّى في الانتقال إلى أهداف جديدة وإنجازات أعلى على درب المستقبل. فدولة الإمارات تستحق منا أن نجعل من كل ثاني من ديسمبر محطة جديدة للارتقاء وقمة جديدة نرفع فوقها رايتنا الخفاقة، متطلعين إلى ما هو أعلى وأرقى، هذا ما تعلمناه من قيادتنا الرشيدة، وهذا هو السر الذي يفسّر ريادة الإمارات وتألقها على الدوام».

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