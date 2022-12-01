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الإمارات

تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
1 ديسمبر 2022 22:24

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، تظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، يصبح رطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

ولفت المركز، في نشرته اليومية، إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر غرباً ليلاً، وشمالية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج قد يضطرب غربا ليلاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:00 والثاني عند الساعة 19:41 والجزر الأول عند الساعة 14:20 والثاني عند الساعة 02:29.

وذكر أن بحر عمان سيكون خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:50 والثاني عند الساعة 05:31 والجزر الأول عند الساعة 11:40 والثاني عند الساعة 23:05.

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المصدر: وام
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