حاكم أم القيوين يشهد فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51
حاكم أم القيوين يشهد فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51
1 ديسمبر 2022 20:08
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، مساء اليوم، الفعاليات التي تنظمها اللجنة العليا للاحتفالات في أم القيوين بحديقة الخور بمناسبة عيد الاتحاد الـ51.
حضر الفعاليات الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القويين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وسعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.
وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا أن الثاني من ديسمبر عام 1971 سطر التاريخ بمداد من نور بعد أن حول حكام الإمارات حلم الأجيال إلى حقيقة قائمة توجوا بها جهود أعوام من العمل واللقاءات المستمرة لتنطلق معها أنجح وأرسخ تجربة أسست لدولة أصبحت النموذج والمثال.
وقال سموه "تمكنت دولتنا، خلال فترة زمنية وجيزة بقياس أعمار الدول والشعوب، من دخول مضمار المنافسة فى مجالات علوم واكتشاف الفضاء وإنتاج الطاقة النووية السلمية والطاقة النظيفة المتجددة وغيرها من المشاريع الضخمة فى مختلف المجالات".
ورفع صاحب السمو حاكم أم القيوين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، داعيا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وجميع المقيمين على أرضها بالخير والازدهار.
بدأ الحفل بوصول صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهده والشيوخ والمسؤولين، ثم عزفت فرقة موسيقى الشرطة السلام الوطني.
تضمن الحفل "أوبريت" وعددا من اللوحات الغنائية الوطنية لطالبات منطقة أم القيوين التعليمية، وعرضا عسكريا لشرطة أم القيوين وإدارة الدفاع المدني بأم القيوين.
وقام سموه والحضور بجولة فى أرجاء الحديقة والاطلاع على المعروضات والمشاركين والتي شملت معرضا للصور وأكلات شعبية ومحلات وطنية وغيرها.
حضر سموه وولي عهده عرضا لفرقة العيالة لجمعية أم القيوين الشعبية. وشملت الاحتفالات إطلاق الألعاب النارية بحديقة الخور.