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قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد: الزعيم الفذ

قصيدة الزعيم الفذ
1 ديسمبر 2022 19:31

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قصيدة مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

جاءت القصيدة تحت عنوان "الزعيم الفذ".

وقد نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

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