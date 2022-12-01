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الإمارات

أماكن عروض الألعاب النارية بأبوظبي احتفالاً بعيد الاتحاد الـ51

ألعاب نارية
1 ديسمبر 2022 17:32

في إطار الاحتفال بالعيد الوطني الـ51 لدولة الإمارات، تنظم أبوظبي عروضاً للألعاب النارية في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك جزيرة ياس ومنطقة الظفرة ومدينة العين.

ونشر الموقع الإلكتروني للحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي قائمة بالأماكن والأوقات التي ستقام فيها تلك العروض.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عيد الاتحاد
أبوظبي
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