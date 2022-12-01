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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أفريقيا الوسطى بذكرى يوم الجمهورية
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أفريقيا الوسطى بذكرى يوم الجمهورية
1 ديسمبر 2022 17:27
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس فاوستين أركانج تواديرا.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي فيليكس مولوا رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى.
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أفريقيا الوسطى
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