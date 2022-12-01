«الاتحاد».. ذاكرة «الوطن»

منذ صدورها في 20 أكتوبر 1969، كانت، ولا تزال «الاتحاد» الصحيفة، صوت «الاتحاد» الوطن، ولسان حال دولتنا، حتى قبل تأسيسها بأكثر من عامين، وعنونت أولى صفحات عددها الأول بـ «مرحباً برواد الاتحاد»، ووثقت عبر صفحاتها جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع إخوانه حكام الإمارات لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى مدى 53 عاماً من عمرها، نجحت «الاتحاد» في أن تكون شاهداً وشريكاً فاعلاً في عمليات التنمية والتحديث التي جرت فصولها على أرض الإمارات الطيبة، ووثّقت بالكلمة والصورة المحطات التاريخية الفارقة، ومراحل البناء والتحديث المتسارعة التي طالت كل مناحي الحياة.











