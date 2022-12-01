الجمعة 2 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

طوابع تذكارية بمناسبة عيد الاتحاد الـ51

طوابع تذكارية بمناسبة عيد الاتحاد الـ51
1 ديسمبر 2022 15:44

أعلنت "مجموعة بريد الإمارات" إصدار طوابع تذكارية احتفاءً بعيد الاتحاد الـ51 للدولة ، تخليداً لذكرى قيام الاتحاد وانطلاق مسيرة من التميز والتفوق رفعت راية دولة الإمارات في جميع المحافل الدولية.

وتشمل الطوابع التذكارية خمسة إصداراتٍ مختلفة بتصاميم ترمز إلى تراث الإمارات والمسيرة الريادية التي تعكس عراقة الماضي وتحتفي بإنجازات الحاضر وتبشِّر بعلائم المستقبل الزاهر.

وتتوفر الطوابع التذكارية الجديدة ابتداءً من 2 ديسمبر 2022 عبر متجر بريد الإمارات الإلكتروني www.emiratespostshop.ae أو من خلال مراكز سعادة المتعاملين لـ "بريد الإمارات" في الدولة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
فرصة سقوط أمطار خفيفة غداً
المصدر: وام
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
اليوم 18:36
أمطار خفيفة (أرشيفية)
الإمارات
فرصة سقوط أمطار خفيفة غداً
اليوم 18:16
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
الرياضي
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
اليوم 18:14
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
الرياضي
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
اليوم 18:09
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
عربي ودولي
روسيا تردّ على اقتراح بايدن إجراء محادثات مع بوتين
اليوم 18:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©