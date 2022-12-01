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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة في أفغانستان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي تهيب بمواطني الدولة والطلبة بعدم الاستجابة لطلبات التحويلات المالية باسم بعثات الدولة
1 ديسمبر 2022 14:36

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة في مدينة أيبك شمال العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، معظمهم من الأطفال.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغاني الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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