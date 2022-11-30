حاكم عجمان: التعليم أهم ركائز رحلتنا نحو 2071

عجمان (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، حفل تخريج الدفعة «19» من جامعة الخليج الطبية، الدفعة الأكبر في تاريخ الجامعة والتي تضم أكبر عدد من الخريجين الإماراتيين، وذلك في مدينة ثومبي الطبية في عجمان.

شملت الدفعة تخريج 439 طالباً وطالبة ينتمون لـ 43 دولة في مختلف التخصصات الطبية، منهم 60 مواطناً ومواطنة، 154 طالباً من كلية الطب، و68 طالباً من كلية طب الأسنان، و42 طالباً من كلية الصيدلة، و125 طالباً من كلية العلوم الصحية، و38 من كلية التمريض، و12 طالباً من كلية الإدارة والاقتصاد في الرعاية الصحية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن خالص الشكر والثناء على الجهود الطيبة المباركة المتصلة التي ظلت تبذلها قيادتنا الرشيدة، واهتمامها ودعمها ورعايتها للتعليم، وتهيئة البيئة المناسبة لمؤسسات التعليم العالي لأداء رسالتها والقيام بدورها على الوجه الأكمل في تحقيق مخرجات تعليمية متميزة تلبي احتياجات التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات المجتمع.

حضر حفل التخرج، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعبدالله أمين الشرفا، المستشار في ديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وطارق بن غليطة، مدير مكتب الحاكم، وعدد من كبار المسؤولين وضيوف الجامعة من كبار الشخصيات والأكاديميين. ورفع الدكتور ثومبي محيى الدين، المؤسس، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة ثومبي، رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج الطبية، في كلمته، خلال الحفل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين فيها بمناسبة الذكرى الـ51 لعيد الاتحاد لدولة الإمارات، معبِّراً عن عميق امتنانه للدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو حاكم عجمان للجامعة منذ نشأتها وحتى الآن.