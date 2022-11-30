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حمدان بن زايد: شهداؤنا مصدر عزنا وفخرنا

حمدان بن زايد: شهداؤنا مصدر عزنا وفخرنا
1 ديسمبر 2022 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن شهداء الإمارات مصدر عزنا وفخرنا، مشيراً سموه إلى أنهم نماذج مشرفة للتضحية والعطاء، ستبقى ذكراهم في تاريخنا شاهدة على ملحمة الشجاعة والانتماء. وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حساب سموه الرسمي على «تويتر»: «شهداؤنا مصدر عزنا وفخرنا، ونماذج مشرفة للتضحية والعطاء، ستبقى ذكراهم في تاريخنا شاهدة على ملحمة الشجاعة والانتماء.. وفي يوم الشهيد نقف تحية إجلال ووفاء لشهداء الوطن الذين سطروا بأرواحهم أسمى معاني الولاء، وخلدوا بطولاتهم في ساحات الشجاعة، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة».

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