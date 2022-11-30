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منصور بن زايد: يوم الشهيد مناسبة نخلّد فيها تضحيّات أبطالنا

منصور بن زايد: يوم الشهيد مناسبة نخلّد فيها تضحيّات أبطالنا
1 ديسمبر 2022 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أن «يوم الشهيد» مناسبة نخلّد فيها، نحنُ أبناء الإمارات، تضحيّات أبطالنا الذين بذلوا أرواحهم الغالية في سبيل رفعة ومجد الوطن.
وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر» أمس:«يوم الشهيد» مناسبة نخلّد فيها، نحنُ أبناء الإمارات، تضحيّات أبطالنا الذين بذلوا أرواحهم الغالية في سبيل رفعة ومجد الوطن، داعين الله أنْ يتغمّدهم بواسع رحمته.. مجدّدين عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة.. ومُثمّنين جهودها الكريمة في رعاية أبناء وأسر شهداء الإمارات الأبرار.

منصور بن زايد
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