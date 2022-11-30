مريم الرميثي: شهداء الإمارات مجد الوطن وعزّته

أبوظبي (الاتحاد)

قالت مريم الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: يوم الشهيد، يوم الفخر بأبناء الإمارات، جنودها الأبطال البواسل الذي جاء وفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية في سماء تتشح بالفخر والمجد التليد، حيث الرجال المخلصون أدوا واجبهم، وقاموا بمهامهم وواجباتهم الوطنية المدنية والعسكرية والإنسانية التي جعلت منهم اليوم نماذج للعطاء الكبير.

إن القرار الذي أصدره قائد التمكين الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 2015 باعتبار يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد، جاء ليؤكد وحدة هذا الوطن، وتلاحم أبنائه من القيادة، حفظها الله، إلى أبنائهم المواطنين الذين يقفون اليوم ويقف معهم التاريخ في مشهد مهيب لتخليد ذكرى الشهداء وتضحياتهم، ولتقديم تحية إجلال وإكبار لأمهات الشهداء الفاضلات وأسرهم الكريمة، فهم نماذج نعتز بها للوفاء والعطاء والتضحية العظيمة.

واختتمت الرميثي كلمتها قائلة، إن دولة الإمارات وهي تُخلد شهداءها الأبرار، فهي تؤكد للعالم بأنها دولة تنتصر للحق والعدل والسلام، وتدفع بالجهود الإنسانية الحثيثة من أجل تكريس هذه القيم للتعايش والتعاضد بين الشعوب، كما تؤكد أن أبناءها هم رموز للبذل والتضحيات العظيمة، يقفون سداً منيعاً للحفاظ على وطنهم ومكتسباته واستقراره، إن هذا التلاحم الشعبي يبعث رسالة للعالم بأن شهداء الإمارات هم مجد الوطن وعزّته، ومصدر شموخه واعتزازه.