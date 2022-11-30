شمة الظاهري: إنجازات الشهداء محفورة في واحة العز والكرامة

أبوظبي (وام)

قالت الدكتورة شمة الظاهري، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إن منظومة القيم والأخلاق الأصيلة في المجتمع الإماراتي تتجلى أسمى معانيها في تخليد يوم الشهيد، حيث نكرم في الثلاثين من نوفمبر من كل عام جنودنا الأبرار، عرفاناً ووفاءً بتضحياتهم الخالدة في سجلّ تاريخنا، وذكراهم الباقية في قلوبنا، فقد ترجموا حب الوطن في أبهى صوره، فبذلوا المُهَجَ رخيصة في ميادين العزة والشرف والكرامة، ليبقى علمُ وطننا عالياً شامخاً. وأكدت في كلمة لها بمناسبة يوم الشهيد، أن إنجازاتهم ستظل محفورةً في واحة العز والكرامة، وتبقى سِيَرُهم العطرةُ تتناقلها الأجيالُ جيلاً بعد جيل، رحم اللهُ شهداءَنا الأبرارَ، وأعلى اللهُ مقامَهم، وأسكنهم فسيح جناتِه.