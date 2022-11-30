الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

دبي لرعاية النساء والأطفال تحيي يوم الشهيد

شيخة سعيد المنصوري
1 ديسمبر 2022 02:15

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الــ51: الإمارات بدأت مرحلة جديدة في تاريخها

أحيت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال يوم الشهيد الإماراتي، إذ نكست المؤسسة العلم ووقفت شيخة سعيد المنصوري المدير العام بالإنابة وجميع الكوادر الوظيفية دقيقة صمت تمجيداً لأرواح الشهداء، ثم عاد العلم مرفوعاً فوق السارية مصحوباً بالسلام الوطني للدولة.
وقالت المنصوري: «أتوجه بهذه المناسبة بخالص الولاء والوفاء لقيادة الدولة الرشيدة، وبتحية إجلال وإكبار إلى شهدائنا الذين سطروا بدمائهم الزكية، تاريخاً ساطعاً لوطنهم، يفخر به أبناء اليوم وأجيال المستقبل، ويستلهمون منه العزم والإرادة على مواصلة الطريق الذي اختارته دولتهم في الوفاء بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية التي تقوم على مبدأ مناصرة الضعفاء، ومد يد العون إلى المنكوبين، استكمالاً للمسيرة الإنسانية التي أطلقها الآباء المؤسسون».
وأضافت:«إن الإمارات إذ تفخر بأبنائها الذين ضحوا بحياتهم في سبيل عزتها ورفعتها، تؤكد أن تضحياتهم أنارت مشاعل في طريق الحرية، وشيدت جسوراً للمضي قدماً في مسيرتها التنموية، مستمدة عزيمتها من عطائهم وبطولاتهم التي ألهمت الجميع على مواصلة درب العطاء ومناصرة القضايا الإنسانية التي ترسخ تضحياتهم، وتحفر أسماءهم بحروف من ذهب في ذاكرة التاريخ الإماراتي الذي سيمجدهم ويروي حكايات بطولاتهم وتلبيتهم لنداء الواجب الوطني والإنساني مقدمين في سبيلهما دمائهم الزكية».

دبي
الإمارات
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
يوم الشهيد
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
اليوم 10:29
سواريز «محطم القلوب»
الرياضي
سواريز «محطم القلوب»
اليوم 10:28
استعادة البصر أولها.. ماسك يعلن موعد التجارب لصنع شرائح المخ
دنيا
تعيد البصر .. ماسك يحدد موعد التجارب لصنع شرائح المخ
اليوم 10:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©