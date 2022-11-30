دبي لرعاية النساء والأطفال تحيي يوم الشهيد

دبي (الاتحاد)

أحيت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال يوم الشهيد الإماراتي، إذ نكست المؤسسة العلم ووقفت شيخة سعيد المنصوري المدير العام بالإنابة وجميع الكوادر الوظيفية دقيقة صمت تمجيداً لأرواح الشهداء، ثم عاد العلم مرفوعاً فوق السارية مصحوباً بالسلام الوطني للدولة.

وقالت المنصوري: «أتوجه بهذه المناسبة بخالص الولاء والوفاء لقيادة الدولة الرشيدة، وبتحية إجلال وإكبار إلى شهدائنا الذين سطروا بدمائهم الزكية، تاريخاً ساطعاً لوطنهم، يفخر به أبناء اليوم وأجيال المستقبل، ويستلهمون منه العزم والإرادة على مواصلة الطريق الذي اختارته دولتهم في الوفاء بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية التي تقوم على مبدأ مناصرة الضعفاء، ومد يد العون إلى المنكوبين، استكمالاً للمسيرة الإنسانية التي أطلقها الآباء المؤسسون».

وأضافت:«إن الإمارات إذ تفخر بأبنائها الذين ضحوا بحياتهم في سبيل عزتها ورفعتها، تؤكد أن تضحياتهم أنارت مشاعل في طريق الحرية، وشيدت جسوراً للمضي قدماً في مسيرتها التنموية، مستمدة عزيمتها من عطائهم وبطولاتهم التي ألهمت الجميع على مواصلة درب العطاء ومناصرة القضايا الإنسانية التي ترسخ تضحياتهم، وتحفر أسماءهم بحروف من ذهب في ذاكرة التاريخ الإماراتي الذي سيمجدهم ويروي حكايات بطولاتهم وتلبيتهم لنداء الواجب الوطني والإنساني مقدمين في سبيلهما دمائهم الزكية».