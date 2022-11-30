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عيسى بن زايد: نستذكر في يوم الشهيد بطولات أبناء الإمارات البررة

عيسى بن زايد: نستذكر في يوم الشهيد بطولات أبناء الإمارات البررة
1 ديسمبر 2022 02:20

أبوظبي (وام)

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أكد سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، تقف في ذكرى يوم الشهيد وقفة تقدير وفخر وامتنان لتضحيات الشهداء الأبطال الشجعان الذين تخرجوا من مدرسة «زايد الخير» مدرسة البسالة والشجاعة والإقدام والتي ستبقى على الدوام نصيرة للضعيف مغيثة لكل ملهوف. 
وقال سموه، في كلمة له في يوم الشهيد: «تستذكر الإمارات في هذه المناسبة العظيمة التي تصادف الـ 30 من نوفمبر من كل عام بطولات أبنائها البررة الذين بذلوا كل غالٍ ونفيس من أجل أن تظل راية الوطن خفاقة عالية، وقدموا أرواحهم في سبيل الذود عن حياضه في تجسيد لكل معاني الوفاء والامتنان لقيم التضحية والفداء والولاء للقيادة الرشيدة المخلصة ليحيا شعب الإمارات الوفي والمقيمون على أرضها في أمن وأمان واستقرار وازدهار». 
وأضاف سموه: إن يوم الشهيد ذكرى عزيزة على قلوبنا ونفوسنا جميعاً، نستذكر فيها صفوة أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم الغالية فداء للإمارات، وحفظاً لأمنها لتتواصل مسيرة الخير والنماء بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات. 
ووجه سموه، في ختام كلمته، تحية إعزاز وإكبار لأمهات الشهداء اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والثبات وغرسن في نفوس أبنائهن قيم الشجاعة وحب الوطن التي تربين عليها منذ قيام دولة الاتحاد المباركة.

عيسى بن زايد
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