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طحنون بن زايد: يوم الشهيد مناسبة فخر واعتزاز

طحنون بن زايد: يوم الشهيد مناسبة فخر واعتزاز
1 ديسمبر 2022 02:19

أبوظبي (وام) 

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أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة تعبر فيها دولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، عن أسمى معاني الفخر والاعتزاز بتضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل أمن الوطن والحفاظ على مكتسباته وسيادته.  وقال سموه - في كلمة بهذه المناسبة - إن تضحيات أبناء الإمارات البواسل ستظل خالدة في ذاكرة الوطن، ويشكل إحياء ذكرى يوم الشهيد رسالة تقدير وعرفان لهذه الكوكبة من أبناء الوطن الأبرار الذين بذلوا الغالي والنفيس للذود عن الوطن، وتحقيق الأمن والاستقرار. وأضاف سموه: «رحم الله شهداء الوطن الأبرار وأسكنهم الفردوس الأعلى.. ونسأل المولى عز وجل أن يحفظ أبناءهم وذويهم وأهلهم، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان».

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