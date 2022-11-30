علي سالم الكعبي: شهداء الوطن مصدر عزنا وفخرنا

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، في كلمة بالمناسبة: «يقف الوطن اليوم فخراً واعتزازاً وتحية لأبناء الوطن الشهداء الأبرار الذين ذادوا عن حياضه، ولبوا نداءه نصرة للحق ومساندة للجار والشقيق، الأبطال الذين حملوا أرواحهم على كفوفهم، فخاضوا المعارك وأبلوا حسناً في أشد الظروف شدة، واليوم ونحن نقف وقفة تحية اعتزاز وفخراً بهم، حيث يأتي يوم الشهيد بتاريخ 30 نوفمبر من كل عام للاحتفاء بشهداء الوطن الذين استشهدوا أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة أو خارجها».

وأضاف معاليه، أن التضحيات التي قدمها الجنود البواسل فداء لتراب وطنهم ومكتسباته خالدة في ذاكرتنا، وهي مصدر عزنا وفخرنا، نتناقل مآثرها من جيل إلى جيل، ونحيي عبرها أمهات الشهداء وأسرهم الذين قدّم أبناؤهم النماذج الغالية لأبناء الإمارات الأوفياء، رموز البذل والعطاء، فمنهم نستلهم قيم ومعاني الوفاء للوطن والقيادة، ونواصل مسيرة النهضة وبناء المستقبل، لتبقى راية الوطن خفاقة في سماء العزّة والمجد.

واختتم كلمته قائلاً: «إن يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام يأتي ليؤكد فيه أبناء الإمارات وحدة نسيجهم الاجتماعي وتلاحمهم ووفائهم لوطن قدّم لهم الكثير مما يعتزون به، ومعهم أصبحت الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً للتسامح والمحبة ونصرة الضعفاء والمحتاجين في كل مكان، إننا في هذا اليوم نؤكد ولاءنا، ونعاهد قيادة الوطن، حفظها الله، على أن نكون جميعاً جنود لهذه الأرض مدافعين عنها، ومضحين بأرواحنا وأبنائنا من أجل رفعة وطننا واستقراره».