علي النيادي: يوم الشهيد رمز للنبل والعطاء

أبوظبي (وام)

أكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن يوم الشهيد يمثل في ذاكرة الوطن والأجيال القادمة رمزاً للنبل والعطاء والتضحية، ويحمل أسمى معاني الولاء لدولة الإمارات.

وقال معاليه «يوم الشهيد يرتبط فيه شعب دولة الإمارات بذاكرة خالدة نستلهم منها أعلى قيم التلاحم والتعاضد، وفي هذه المناسبة نجدد الولاء والفخر بقيم الشجاعة والتفاني التي سطرها أبناء الإمارات فداءً للوطن وسيادته».

وأضاف «نوجه في هذا اليوم المجيد تحية إجلال واحترام لأرواح شهدائنا الأبطال الذين قدموا المثل الأعلى في التفاني والشجاعة حين استشهدوا في ميادين الواجب، لتظل تضحياتهم خالدة في سجلات الوطن بأسطر من نور، ولتبقى راية هذا الوطن شامخة خفاقة، وأن يبقى أبناؤها رمزاً للوفاء في ميادين الواجب والشرف».