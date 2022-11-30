الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

علي النيادي: يوم الشهيد رمز للنبل والعطاء

علي النيادي: يوم الشهيد رمز للنبل والعطاء
1 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الــ51: الإمارات بدأت مرحلة جديدة في تاريخها

أكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن يوم الشهيد يمثل في ذاكرة الوطن والأجيال القادمة رمزاً للنبل والعطاء والتضحية، ويحمل أسمى معاني الولاء لدولة الإمارات.
وقال معاليه «يوم الشهيد يرتبط فيه شعب دولة الإمارات بذاكرة خالدة نستلهم منها أعلى قيم التلاحم والتعاضد، وفي هذه المناسبة نجدد الولاء والفخر بقيم الشجاعة والتفاني التي سطرها أبناء الإمارات فداءً للوطن وسيادته».
وأضاف «نوجه في هذا اليوم المجيد تحية إجلال واحترام لأرواح شهدائنا الأبطال الذين قدموا المثل الأعلى في التفاني والشجاعة حين استشهدوا في ميادين الواجب، لتظل تضحياتهم خالدة في سجلات الوطن بأسطر من نور، ولتبقى راية هذا الوطن شامخة خفاقة، وأن يبقى أبناؤها رمزاً للوفاء في ميادين الواجب والشرف».

علي النيادي
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
اليوم 10:29
سواريز «محطم القلوب»
الرياضي
سواريز «محطم القلوب»
اليوم 10:28
استعادة البصر أولها.. ماسك يعلن موعد التجارب لصنع شرائح المخ
دنيا
تعيد البصر .. ماسك يحدد موعد التجارب لصنع شرائح المخ
اليوم 10:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©